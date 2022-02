Cuarta ola por COVID-19 está en fase de descenso, asegura Gatell

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell aseguró que la cuarta ola de coronavirus en México ya llegó a su punto máximo y que actualmente nos encontramos en la fase de descenso de la curva epidémica de COVID-19.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el funcionario informó que se inició la semana con una reducción del 31 por ciento de casos estimados de coronavirus; además de una baja del 65 por ciento de ocupación hospitalaria a nivel nacional y de solicitudes de incapacidad laboral temporales.

“Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto acmé, y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante ómicron y ya nos encontramos en la fase de descenso”, afirmó.

López-Gatell dijo que se espera que la fase de descenso se mantenga durante las siguientes semanas, “posiblemente a una velocidad semejante al ascenso, en la medida que la variante ómicron da periodos de enfermedad más breves”. Sin embargo, reconoció que la tasa de mortalidad sigue a la alza, sobretodo por los no vacunados.

Te podría interesar: No se vacunaron ocho de cada 10 hospitalizados por COVID, señala la Ssa

“Esta ha sido una fase de la epidemia muy caracterizada por los no vacunados. Quien llega al hospital y pierde la vida es con toda probabilidad una persona que no se vacunó o no se puso el esquema completo”, sentenció.

Actualmente, a nivel nacional, México tiene un 47 por ciento de ocupación de camas generales y un 29 por ciento de ocupación de camas con ventilador.

Asimismo, el subsecretario de salud señaló que la apertura de escuelas no significó una propagación rápida de COVID, como sí sucedió en el periodo vacacional de diciembre.

Desde mitad de enero ya se ve esta reducción en los casos también en los niños, niñas y adolescentes que han estado en actividad en las escuelas y no ha significado un repunte”, dijo.

Finalmente, informó que hasta el momento se han aplicado 166 millones 102 mil vacunas contra el COVID-19 en México y que se ha inoculado con una dosis de refuerzo al 63 por ciento de los adultos mayores y al 19 por ciento de las personas de 40 a 59 años.

Con información de medios