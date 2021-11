Deja 6 heridos tiroteo cerca de una escuela en Colorado

Washington.- Seis adolescentes han resultado heridos en un tiroteo ocurrido este lunes en un parque cercano a un instituto de la ciudad de Aurora, en el estado de Colorado (Estados Unidos), por el que no ha habido, de momento, detenciones.

Según informó la policía de Aurora en redes sociales, los heridos son cinco jóvenes entre 14 y 17 años, que han sido trasladados a centros hospitalarios.

El suceso se produjo en Nome Park, cerca del instituto Central de la localidad.

En su primer mensaje en Twitter, a las 13.15 hora local la policía advirtió del tiroteo con múltiples heridos y confirmó que el sospechoso, del que no dio descripción alguna, ya no estaba en el lugar del suceso.