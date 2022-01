Del Río Virgen: ‘Me tienen secuestrado, me dan de comer una vez al día’ en penal de Veracruz

Durante una conferencia de prensa, el senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que habló por vía telefónica con Del Río Virgen, durante la llamada le expresó que solo recibe una comida al día y comparte celda con 27 personas más.

“Él así llamó, me tienen secuestrado en este espacio. He compartido, digamos, la celda con más de 27 personas dentro. Me dan de comer solamente una vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. voy a resistir, soy plenamente inocente, Eduardo, me dijo. No tengo nada de qué arrepentirme”, expresó Ramírez Aguilar.

El morenista añadió que en su plática con el secretario de Jucopo los sintió con un estado de ánimo “muy echado para adelante” y de buen humor “sí le ha hecho pasar días muy incómodos”.

“Me dijo que sí lo han hecho pasar momentos muy, muy incómodos. Me dijo: imagínate una celda de 4 por 4 no hay espacio ni para dormir. Entonces, digo, creo, sus palabra fue: voy a resistir, soy inocente, eso sí me lo dijo como unas 10 veces”, señaló Eduardo Ramírez.