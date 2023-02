‘Denigrante no haber puesto nuestra bandera en pleno Zócalo’, puntualiza Creel en marcha del INE

Durante la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual han denominado #MiVotoNoSeToca y como un mensaje contundente para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, mencionó que es denigrante que no se haya colocado la bandera nacional en el Zócalo.

En entrevista con distintos medios de comunicación que cubrieron la congregación en la Ciudad de México, Creel se mostró molesto ante la ausencia del símbolo patrio en la plancha del Zócalo capitalina, esto durante el marco de la concentración de la ciudadanía.

Además, refrendó los objetivos de la protesta, señalando que ni el INE, mucho menos los votos ‘se tocan’.

“Yo no entiendo y le quiero reclamar al presidente López Obrador... nuestra bandera de Zócalo no está puesta para los ciudadanos, quiero hacerle un reclamo porque la bandera es de todos, aquí somos el pueblo igual que todos los demás.

“Presidente, si usted no pone la bandera, la vamos a venir a poner;¿sabe cómo?, con votos y las urnas, con la democracia, porque el INE no se toca y nuestros votos tampoco se tocan, es denigrante para usted no haber puesto nuestra bandera en pleno Zócalo”, puntualiza el legislador panista en un vídeo publicado en sus redes sociales en medio de mitin.