Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, arremetió contra los reproches de la oposición, quienes se afirman en contra de la llamada “militarización” en México, apuntando a la reforma que ampliaría la participación del Ejército en seguridad pública hasta el 2028.

Rodríguez aseveró que la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, solicitó ayuda de las Fuerzas Armadas en la entidad.

“Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro lado pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano para su familia. Aquí lo tengo, están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea, no son dichos, son hechos, aquí están los documentos”, sentenció.

“Tiene razón en pedirla, pero por qué por un lado piden la presencia de la Guardia Nacional y por otro la denostan, no entendemos nosotros”, comentó.

