‘Desabasto de agua en Nuevo León no es culpa de Samuel García’, defiende Olga Sánchez Cordero

Según la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, la escasez de agua en Nuevo León ha sido resultado de muchos años de poca responsabilidad, no sólo obra del gobernador actual del estado, Samuel García Sepúlveda.

La funcionaria advirtió que las administraciones anteriores de Agua y Drenaje de Monterrey “no invirtieron mucho en reparar las fugas de las tuberías de la red de distrbución del agua”. Este efecto no rearía en García.

“Yo vengo a este estado desde hace 53 años, el tema del agua era un tema y, la verdad de las cosas esta empresa paraestatal de Agua y Drenaje debió haber revisado las fugas en las tuberías y en la red de distribución del agua, no sé si lo habrán hecho o no lo habrán hecho, pero hasta donde yo tengo conocimiento no se invirtió mucho en la recuperación de las tomas y de la red de distribución del agua”, concentró.

Sin señalar específicamente a la administración antes de Samuel García Sepúlveda, la senadora clamó que “es una problemática de hace muchos años”.

“Qué vamos a hacer? Cambiar a una cultura del ahorro del agua ¿Qué más vamos a hacer? qué Agua y Drenaje de Monterrey se dedique realmente a revisar su distribución del agua”, sentenció.

Asimismo, aseveró que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá a Nuevo León este fin de semana, donde se discutirán los estatutos del proyecto El Cuchillo II, entre otras diligencias para lograr el abastecimiento del agua en Monterrey.

