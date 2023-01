Descarta PAN imposiciones en Va por la CDMX

CDMX.- El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, aseguró que su partido está listo para encabezar la candidatura de la alianza Va por la CDMX en 2024, aunque aclara que esto se dialogará y no habrá imposiciones.

En entrevista, refirió que se siente tranquilo y orgulloso porque, hasta el momento, ya hay cuatro perfiles que han alzado la mano por el PAN: los alcaldes Santiago Taboada y Lía Limón, y las senadoras Kenia López y Xóchitl Gálvez, quienes, dice, han dado resultados en los espacios en los que trabajaron.

“Desde el PAN estamos listos para encabezar esta candidatura, pero, reitero, eso no implica que no estemos abiertos a construir entre todos los que pensamos que las cosas en la Ciudad no están bien y que merecemos un cambio, a construir un proyecto lo suficientemente plural, incluyente y transparente, en términos de la definición, para poder competir y ganar la Ciudad en 2024”, afirmó.

“¿Entonces no se va a imponer desde el PAN al candidato de la alianza?”, se le preguntó. Atayde respondió que no, que no cree en la política de las imposiciones, sino en la política de la construcción, el diálogo y el acuerdo.

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD acordaron que el CEN del PAN conducirá el proceso para la elección de la candidatura a la Jefatura de Gobierno. Atayde entiende la palabra conducir como asumir “la enorme” responsabilidad de entender que en 2024 tienen la oportunidad de ganar la Ciudad y ofrecer un proyecto distinto.

El líder local panista subrayó que en la definición de quién será el abanderado de la alianza opositora, cada uno de los tres partidos debe ser consciente de lo que representa y, sobre todo, de que se necesita unidad si se quiere ganar, por lo que se deben dejar atrás intereses personales y privilegiar los de grupo.