Descarta secretaria de Educación aplicación de segunda dosis anticovid para maestros en NL

La secretaria de educación en Nuevo León, Sofía Leticia Morales, descartó que los maestros de la entidad reciban una dosis extra vacuna Anti COVID-19, ya que la aplicada de CanSino esta por superar los seis meses de mayor efectividad.

En entrevista, la funcionaria aseguró que no está en los planes del gobierno federal incluir en las jornadas al personal académico, ya que la prioridad es inocular al resto de la población.

“Ahorita la prioridad del país es llegar a la inmunidad rebaño que significa, que las pocas vacunas que tenemos se les va a dar prioridad a los de 12 a 18 años para lograr esa inmunidad rebaño, se les va a dar en algún momento”, señaló.

La funcionaria defendió la eficacia de la dosis de la farmacéutica Cansino, que no está aprobada por los Estados Unidos.

“El que no la haya aceptado Estados Unidos no quiere decir que no sea efectiva, la han aplicado en otros países pero cada uno tiene sus normas”.