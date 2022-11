‘Desde 2013, un INE de pacto con partidos’, asevera Horacio Duarte

CDMX.- Reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es necesario porque la experiencia en los últimos años nos ha dicho que requieren una cirugía, y este es el momento para tener un nuevo andamiaje para 2024, afirma Horacio Duarte, extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Como coautor de la iniciativa presidencial para una reforma electoral, rechaza en entrevista que la propuesta atente contra la democracia, sino que buscan que el INE —al que en su opinión tienen capturado los partidos—, sea totalmente independiente.

“El asunto es que desde 2013 a la fecha tenemos un INE, que primero es un pacto de cuotas de los partidos, y es una mentira cuando dicen que no lo capturen los partidos o el Presidente, pues lo tienen los partidos.

“Llegaron a poner en algún punto, por ejemplo, a un consejero electoral que había sido representante del PRI ante el propio consejo, ¿qué hacía ahí? Cuando según eran representantes autónomos, ponían a compadres de Felipe Calderón o representantes de grupos empresariales que hicieron campañas en contra del presidente López Obrador y la siguen haciendo”, señala.

Insiste en que es mucha hipocresía de quienes hoy promueven que no se toque al árbitro electoral: “Por eso cuando el Presidente es muy duro con ellos, pues eso y más se merecen, y no dudo que no haya personas de buena fe, organizaciones que estén planteando en su lógica defender al INE, pero en la gran mayoría de ese núcleo se centran los que están en contra de la reforma del Presidente, son militantes cercanos al PAN, a grupos que no quieren que se transforme el sistema electoral, porque piensan equívocamente que tienen alguna oportunidad de ganar en 2024 y seguir controlando el órgano electoral”.

Afirma que “las instituciones electorales se tienen que ir modernizando, se deben modificar, es para beneficio. Se tiene que transformar como una mejor institución, en este caso en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), esto va a permitir tener un órgano con mayor legitimidad, presencia y con nuevas funciones, que además tiene como eje central el tema de avanzar más en el costo de la democracia de nuestro país”, recalca.

“Creo que tienen bastante peso, en general, las reformas electorales marcaron época, primero fue el IFE, que empezó a tener problemas, y luego cambió al INE. Por eso me extraña que los opositores tengan memoria corta en esto.

“Ahora nos encaminamos al INEC, creo que va a tener mejor funcionalidad porque va a terminar procesos que se quedaron a la mitad, que haya un solo órgano electoral en todas las elecciones municipales en el país, de gobernador, etcétera, y eso en términos operativos significa un ahorro muy importante para México”.