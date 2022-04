Diputados aprueban en lo general la Ley Minera de AMLO que protege el Litio

15:40 HRS. PAN, PRI y PRD ABANDONAN SESIÓN

Morena inició la discusión de la iniciativa que apenas ayer en la noche fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que no prosperó su reforma eléctrica.

Encabezados por sus dirigentes nacionales, los legisladores que conforman la coalición Va por México dijeron que no apoyaran la iniciativa debido a que no la conocen pues apenas se las entregaron hoy por la mañana.

Los coordinadores de Acción Nacional, Jorge Romero; del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira; y del sol azteca, Luis E. Cházaro, criticaron las prisas de los morenistas y aliados por este albazo.

“Hoy pretenden sacar de la manera más burda, de la manera más exprés, al vapor una reforma a la ley secundaria a la Ley Minera”, manifestó el coordinador de los diputados panistas Jorge Romero.

Al presentar la primera moción suspensiva Anuar Roberto Azar Figueroa, del PAN, pidió a los morenistas no ser lacayos de López Obrador.

“Lo único que le importa a Morena es cumplirle su capricho al presidente. El estado ya tiene prioridad sobre el litio. El litio no es para que se convierta en un barril sin fondos; no queremos más improvisaciones. No compartimos que se violente el debido proceso”.

Acto seguido, los legisladores del PAN, PRI y PRD abandonaron el salón de plenos en medio de gritos de Morena “¡no le saquen, no le saquen!” y “¡sí va a pasar, sí va a pasar!”.

15:00 HRS. INICIA DISCUSION DE LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE REFORMA A LA LEY MINERA

Luego de que ayer las bancadas del PRI, PAN, PRD, y MC que son la oposición de Morena, rechazaron la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, evitando que el grupo mayoritario alcanzara los 333 votos necesarios para avalarla y amagaran con batear las otras reformas constitucionales.

El dictamen rechazado proponía reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Entre otras cosas, establecía convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y le permitía generar al menos 54 por ciento de la energía, mientras que limitaba al sector privado a generar hasta 46 por ciento.

La propuesta recibió 275 votos a favor, pero se contabilizaron 223 en contra.

