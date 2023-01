A través de sus redes sociales, el diseñador textil Josefat Gómez, acusó que la diputada local por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nancy Benítez, de vestir un traje que plagiaba uno de sus diseños.

Se trata de una prenda con cuatro colibríes bordados, mangas amplias con holanes en los hombros y una falda de cuadriculada, ambas en tonos azules.

La morenista vistió la prenda durante la toma de protesta de Roberto Pérez Delgado, nuevo presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca, donde asistió como invitada especial, además de otros legisladores de la bancada guinda.

“Me muero con esta mala copia. Si saben quien armo este look, avísenle que pase al taller para que le enseñemos a bordar. Amix, no compren malas copias de nuestro trabajo”, arremetió el Gómez. Enseguida, mencionó a la diputada.

