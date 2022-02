Ebrard ‘arregla’ malentendido con España, sostiene llamada con canciller para aclarar propuesta de AMLO

LA REACCIÓN DE ESPAÑA

El pasado miércoles, desde Lyon, donde participó en la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Ebrard dijo que las palabras de AMLO causaron “sorpresa”, sostuvo que sus expresiones se dieron “en un contexto informal a la pregunta de un periodista y, por supuesto, no suponen una posición oficial o comunicada”.

En este mismo sentido, Marcelo Ebrard señaló que no se ha dado “ninguna traducción oficial” e insistió que España “no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo”.

Por su parte, Albares subrayó que la relación entre ambos países, México y España, es una relación estratégica que va más allá de las declaraciones verbales súbitas o declaraciones puntuales”.

AMLO ACLARA QUE NO SE TRATA DE UNA RUPTURA

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador aclaró el jueves que la pausa que propuso con el Gobierno de Espala no se trata de una ruptura, sino de entrar a una “etapa nueva” de las relaciones con México.

Tras la polémica que generó lo dicho por AMLO, el Presidente bajó el tono y aclaró que se debe serenar la relación y que ya no se piense en “saquear” impunemente a nuestro país.

“Lo que dije ayer es vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa, no hablé de ruptura, no, vamos a serenar la relación que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas, ¿no lo han hecho? no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio”, dijo en conferencia mañanera.

Asimismo, tuvo que precisar que no se trató de una expresión o postura xenófoba, sino de respeto mutuo: “Repito, no es ruptura, es nada más decir que ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España, porque no es fobia, o xenofobia, es que tenemos que respetarnos y lo mismo en el manejo político”.