Educación no es prioridad para los partidos políticos: ONG

Mediante un comunicado, la ONG resaltó que realizó una revisión a las plataformas electorales de las fuerzas políticas y detectó que el tema de educación no es lo más fuerte entre los proyectos del actual proceso electoral.

CDMX.- El organismo civil Mexicanos Primero afirma que pese a que miles de escuelas tienen necesidades en servicios elementales e infraestructura básica, en los partidos políticos no es una prioridad la atención a estos problemas.

Por ejemplo, la alianza PRI-PAN-PRD busca la eliminación del último modelo; Movimiento Ciudadano prevé nuevas reformas; y en el caso de la coalición Morena-PT, buscan asegurar la atención a la primera infancia.

Datos proporcionados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) del ciclo escolar 2021-2022, indican que 26 mil 463 escuelas operan sin luz, 56 mil 109 sin agua, 43 mil 558 sin lavamanos y 5 mil 950 sin sanitarios.

Para este mismo periodo se informó que 127 mil escuelas de preescolar a media superior no cuentan con computadoras para propósitos pedagógicos y 168 mil 163 no cuentan con un a conexión a internet.

A esta situación se suma que el presupuesto que fue aprobado para formación continua de docentes para 2024 es el equivalente a 96 pesos anuales por maestro.

INCERTIDUMBRE

En sus plataformas electorales tanto la alianza “Fuerza y Corazón por México” y “Sigamos Haciendo Historia” hablan de infraestructura, formación docente, internet, uso de computadoras y rehabilitación de escuelas.

Para cumplir con estas acciones proponen que se destine más presupuesto, aunque no especifican cómo se repartirá o cuánto se aumentará.

Morena afirma que para el 2023 se llegará al 6 por ciento del PIB en educación y el Partido del Trabajo al 8 por ciento, mientras el PAN señala que es importante la formación docente y el mantenimiento de la infraestructura educativa.

Movimiento Ciudadano, al igual que los demás partidos, plantea la necesidad de formar maestros, sin embargo, no explican cómo lo harán.

En este escenario la organización Mexicanos Primero arrancó la campaña “La Educación” para que el tema sea colocado en la discusión y se logren las promesas de campaña.

En su denuncia, el organismo recuerda que la carencia de servicios básicos en los planteles tiene efectos en el aprendizaje de las y los estudiantes.

“En aquellas escuelas donde no hay luz y las temperaturas son extremas, el calor genera cansancio y letargo en las y los estudiantes a media mañana. En las escuelas donde no hay sanitarios en buenas condiciones o agua, las niñas y adolescentes que se encuentran en su periodo menstrual prefieren no ir a la escuela”, señalan.