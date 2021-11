El ‘ABC’ para viajar a EU tras reapertura; pruebas, refuerzos y más

Se espera que millones de viajeros surquen los cielos y las carreteras en estas fiestas. Es probable que tengan preguntas sobre las nuevas regulaciones, que inician el 8 de noviembre.

El 8 de noviembre, Estados Unidos levantará la prohibición de 18 meses para los turistas internacionales, siempre y cuando muestren una prueba de vacunación y un test de coronavirus negativo. Las fronteras terrestres con Canadá y México también se reabrirán para los visitantes internacionales que estén totalmente vacunados y para los ciudadanos estadounidenses que residan en esos países, así como para los turistas estadounidenses que regresan a su país. En la actualidad, el tráfico de pasajeros en Estados Unidos está a punto de alcanzar los niveles de 2019, con millones de viajeros nacionales pasando a diario por los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte.

Se espera que millones más surquen los cielos y las carreteras en las próximas semanas. Pero mientras las regulaciones de la pandemia se suavizan en algunos países, otros están endureciendo las normas de entrada para contener nuevas oleadas del virus. Los cambios en las normas, la rápida evolución de la pandemia y la falta de coordinación internacional en la reglamentación de los viajes siguen causando confusión entre los consumidores, y muchos operadores de viajes.

Es probable que los viajeros, tanto los que van al extranjero como los que entran a Estados Unidos, tengan preguntas sobre las complejas disposiciones de la época de feriados. Esto es lo que sabemos hasta ahora, pero asegúrate de revisar esta página con regularidad porque las reglas cambian constantemente.

¿Dónde puedo encontrar

una prueba para entrar a Eu?

Tanto las pruebas de PCR como las víricas se aceptan para viajar a Estados Unidos. Los viajeros vacunados deben hacerse la prueba 72 horas antes de su salida, mientras que los viajeros estadounidenses no vacunados deben hacerse la prueba en un plazo de 24 horas.

Muchos hoteles ofrecen instalaciones para realizar los exámenes por un pago adicional. Si no es así, pregunta en el servicio de conserjería o en la recepción del hotel por el lugar más cercano donde puedas hacerte la prueba y que te garantice los resultados en el plazo requerido.

Muchas farmacias ofrecen tests para los viajes y la mayoría de las grandes ciudades cuentan con centros de pruebas que no exigen cita previa. Los precios de los exámenes pueden variar entre 25 y 150 dólares, según el país, y las pruebas PCR son más caras y los resultados tardan más en procesarse.

Como alternativa, la mayoría de los aeropuertos ofrecen pruebas de coronavirus, pero hay que pagar un precio elevado y las filas pueden ser largas, así que asegúrate de ir con tiempo.

¿Se aceptan autopruebas?

Sí, siempre y cuando la prueba cumpla varios requisitos. Debe ser un test de amplificación de antígenos o de ácidos nucleicos que haya sido aprobada para uso de emergencia por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés).

Asegúrate de tener una buena conexión a internet cuando te hagas la prueba, porque tendrás que conectarte con un servicio de telesalud que verifique tu identidad y te proporcione supervisión durante la prueba.

La FDA ha autorizado ocho pruebas caseras, pero no todas ofrecen supervisión digital y resultados rápidos.

La prueba casera BinaxNOW COVID-19 AG de Abbott suele producir resultados en 15 minutos y viene con una aplicación digital llamada NAVICA, que puede ser útil para los viajes, ya que facilita el acceso a los resultados. Cuando se recibe un resultado negativo, la aplicación genera un código QR que se renueva cada vez que te haces una prueba.

¿Cuánto cuesta una autoprueba rápida?

Un paquete de BinaxNow con seis pruebas cuesta 150 dólares y se puede comprar por internet en eMed. También se pueden conseguir paquetes con dos pruebas caseras en algunas farmacias por alrededor de 25 dólares.

La prueba casera de Ellume, otra opción popular antes de hacer viajes internacionales, cuesta entre 30 y 40 dólares. Las pruebas caseras tienen mucha demanda, así que asegúrate de comprarlas con anticipación antes de tu viaje.

¿Es necesario un certificado

de vacunación digital para viajar?

Aunque la mayoría de los países aceptan la tarjeta de vacunación física de los CDC, algunos lugares, como las Islas Caimán, solicitan certificados digitales e imponen restricciones de cuarentena a las personas que no los proporcionan.

Hay varios documentos digitales de salud en Estados Unidos que son convenientes para viajar, pero asegúrate de revisar los requisitos específicos del país al que viajarás. La Smart Health Card es una prueba digital de vacunación que genera un código QR, que solo muestra el nombre, fecha de nacimiento y estatus de vacunación de la persona. Se puede obtener en los estados que usan el sistema Smart Health o a través del programa de farmacias.

El Healthpass de Clear es otra alternativa que genera un código QR y proporciona detalles de la vacunación, que incluyen el tipo y número de dosis recibidas. Clear se asoció con el programa de Viaje Seguro a Hawái y provee confirmación de los resultados de pruebas para COVID-19 de un pasajero o la prueba de vacaciones para satisfacer las exigencias estatales de exención de cuarentena. La aplicación permite a los visitantes saltarse la fila de verificación al llegar al estado.

Varios estados, como Nueva York y California, tienen sus propias aplicaciones digitales, que usan los datos del registro de vacunación del estado y se pueden usar para viajar.

Si bien la mayoría de los países aceptarán los pases digitales para ingresar, algunos exigen que los visitantes soliciten credenciales digitales locales para tener acceso a restaurantes, bares y actividades culturales. El mes pasado, Suiza fue uno de los primeros países en adoptar esta medida y solicita que todos los turistas que no sean de la Unión Europea y el espacio Schengen se registren para obtener un pase de salud suizo antes de llegar.

¿necesarias vacunas de refuerzo

para viajes internacionales?

En la mayoría de los lugares todavía no. Pero a medida que surgen nuevas variantes del coronavirus y aumentan las preocupaciones sobre la duración de la eficacia de las vacunas, algunos países están estableciendo “fechas de expiración” de las vacunas para los viajeros.

Este verano, Croacia y Austria fueron dos de las primeras naciones en imponer fechas de vencimiento a las vacunas, y solo aceptaron segundas dosis de vacuna o inyecciones de refuerzo administradas durante el año de la visita al país. Para quienes recibieron la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson, el periodo de validez es de 270 días después de la inyección, alrededor de 9 meses. Cualquiera que no cumpla con los criterios también tiene la opción de presentar una prueba de coronavirus negativa realizada a partir de las 72 horas antes de la salida. Estados Unidos no tiene “fechas de expiración”.

Israel adoptó un enfoque más estricto cuando, el 1 de noviembre, reabrió las puertas a los viajeros extranjeros completamente vacunados y advirtió que solo aceptará a personas que hayan sido vacunadas en los últimos seis meses.

Muchos países dicen que están abiertos a visitantes completamente vacunados, pero a medida que se implementan vacunas de refuerzo en todo el mundo, será importante leer la letra pequeña para saber qué vacunas se aceptan y durante cuánto tiempo son válidas.

¿Tendré que mostrar una

prueba de vacunación para

volar desde dentro de Eu?

No. A partir del 8 de noviembre, solo quienes ingresen a Estados Unidos desde el extranjero deberán mostrar un certificado de vacunación y una prueba negativa de coronavirus tomada al menos 72 horas antes de la salida. Los viajeros estadounidenses no vacunados pueden viajar, pero al regresar deben mostrar una prueba de coronavirus realizada 24 horas antes de la salida.

Las mascarillas siguen siendo necesarias para los viajes aéreos dentro de Estados Unidos.

¿Mis hijos necesitan estar

vacunados para viajar a otros países?

Cada país tiene sus propios requisitos de entrada, así que primero revisa la política de tu destino. Los niños no vacunados menores de 18 años pueden ingresar a EU si son mayores de 2 años, viajan con un adulto vacunado y se realizaron una prueba de coronavirus con resultado negativo tres días antes de la salida. Si un niño viaja solo o con un adulto no vacunado, deberá presentar una prueba negativa realizada 24 horas antes del viaje.

¿reglas son distintas

para cruces fronterizos terrestres?

A partir del 8 de noviembre, las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México se reabrirán para los extranjeros completamente vacunados. Aunque los visitantes deberán mostrar un comprobante de vacunación, no existe un requisito de prueba para los cruces fronterizos terrestres. Los niños menores de 18 años pueden ingresar si van acompañados de un adulto vacunado. c. 2021 The New York Times Company