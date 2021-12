‘El Bronco’ se une al furor que despierta Spider-Man

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, se ha unido al furor que despierta la película “Spider-man: No way home”, e invita a los regios a festejar en la Macroplaza.

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario invitó a salir a celebrar si en la cinta aparecen las tres versiones de Spider-man:

“Raza, si salen los 3 hombre araña en la película de ‘sin camino a casa’ vamos todos a celebrar a la Macroplaza. Yo no tengo duda que el spiderverse será real. No cuenten de qué trata la película, ni el final, no sean canijos; cáiganle disfrazados”.