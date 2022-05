El futuro de Norteamérica está en México y EU, dice Ken Salazar

“Están trabajando todos muy bien, el presidente y su equipo y las empresas trabajando a ver en qué manera seguimos adelante, porque todos reconocen que el futuro de Norteamérica está aquí entre los Estados Unidos y México. Entonces va muy bien”, comentó.

Luego de asistir a una reunión privada con el presidente Andrés Manuel Lóprez Obrador y con empresarios de la Unión Americana, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que el futuro de Norteamérica está en México y en Estados Unidos.

En las afueras del Palacio Nacional, Salazar declaró ante los medios de comunicación que la relación entre ambos países ha sido de respeto y trabajan muy bien juntos.

Por otro lado, el embajador no tocó el tema de la Cumbre de las Américas, a la que el presidente AMLO advirtió no asistir, luego de que algunos países no fueran invitados.

Esta reunión con Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional ha sido una de las tantas juntas privadas que ha sostenido con el embajador Ken Salazar, además de empresarios estadounidenses para analizar temas del sector energético, áreas de oportunidad y solución de problemas.

Roberto Velasco, Jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que estos temas sí fueron mencionados en sus reuniones, pero nada relativo a la Cumbre de las Américas.

Por otro lado, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no comentó a ninguna de las preguntas sobre el diálogo con las empresas que tienen contrato de autoabasto y deben ajustarse al marco legal.

Marcelo Ebrard, canciller mexicano, Rocío Nahle de Energía y Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, también asistieron a las reuniones, así como un grupo de empresarios estadounidenses.

Con información de El Universal.