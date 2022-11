El INE está dispuesto a un debate racional sobre reforma, señala Córdova

Ciudad de México. Al señalar que el Instituto Nacional Electoral continuará ejerciendo su autonomía a plenitud porque es una institución que no requiere de recomendaciones y mucho menos de interferencias inconstitucionales de otros organismos autónomos, el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova sostuvo que también tienen la plena disposición para entregar información técnica al Congreso para contribuir a un debate “ informado, racional, sin filias ni fobias” de cara una reforma electoral.

Sin embargo, tras subrayar que la organización electoral Mexicana tiene reconocimiento a nivel mundial, aseveró que México requiere una reforma de amplio consenso que favorezca una reforma progresiva “y no regresiva, una que amplíe y no que conculque derechos ciudadanos, que mejore lo que hoy tenemos y no que nos regrese a un pasado autoritario en donde el gobierno controlaba las elecciones, un pasado que afortunadamente ya se dejó atrás”.

A través de un video en sus redes sociales, Córdova dijo: “El ine está orgulloso de autonomía y la ejerce plenamente en cada decisión pero es claro que formamos parte del estado mexicano siempre hemos estado dispuestos a a colaborar en estos y otros temas nuestro sistema electoral es un referente a nivel mundial sobre la buena organización de las elecciones m la fortaleza institucional y generación de condiciones de paz social y de gobernabilidad”.

Señaló que personalmente ejercerá plenamente la autonomía como consejero hasta el último día de su mandato en este encargo, que es el próximo 3 de abril.

