El INE “no quiere que nadie participe” en consulta de revocación, acusa AMLO

“A que están apostando, al golpismo mediático, no es que haya un golpe de estado militar, ¡no! es tener al gobernante que se les arrodille, en salmuera, a fuego lento. Buscan socavar la autoridad, por eso hablo de golpismo. Lo que quieren tener es un presidente débil; que sucede cuando el presidente es débil y robar a sus anchas.”

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) “no quiere que se sepa, para que nadie participe” en la consulta de revocación de mandato, “está tomando partido, muy cínico, y en los medios de comunicación -también- nada” , acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador . En su comparecencia de prensa matutina también reiteró el señalamiento de que él y su gobierno son objeto de un golpe mediático, donde no hay bayonetas y tanques .

Y para establecer su postura sobre eso que denunció, dijo que ese ataque no se quedará sin respuesta, pues, “la estrategia golpista, no debe dejar de tener un contrapeso, el golpe mediático no será con bayonetas ni con tanques”.

