El niño héroe de Querétaro y el infierno que vivió una mujer del Atlas a la que le prestó su playera

@Bichiyal_12 dijo que el menor no dudó en prestársela y se unieron a una familia queretana para abandonar el recinto.

“Después de esto (inicio de la bronca) mi novio se le acercó al ya mencionado Niño para decirle que si me prestaba su camisa para poder salir, el Niño sin dudarlo se la quitó y yo me la puse, mi novio tuvo que salir sin camisa por qué también traía la del atlas, empezamos a salir”, expresó.

“Y afuera del estadio nos pegamos a una familia de Queretaro para poder alejarnos un poco, mientras las peleas seguían afuera de la taquilla. Caminamos hasta una carretera y había una patrulla (Fue la primera que vi después de todo y estaba afuera)”, contó la joven de 20 años de edad.

La usuaria de twitter contó que al salir trataron de ubicar al camión en el que viajaron pero mejor optaron por caminar aunque desconocían la ciudad ya que la policía se negó a apoyarlos.

“La primera caseta para poder ver a nuestro camión a lo que me contesto ‘No se, baja a ver si hay un taxi’. No esperaba que nos llevaran o que nos resolvieran pero si esperaba un poco de empatía. Caminamos como 40 minutos pero no sabíamos en donde estábamos ni cómo movernos”.