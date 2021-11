El PAN pierde a otra senadora, “dirigencia no hace nada para evitar la corrupción”

Al acusar que el PAN está dirigido por un grupo de políticos “corruptos y con intereses fácticos”, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (Aguascalientes) renunció a su militancia en este partido y, en consecuencia, al grupo parlamentario del albiazul.

Con lágrimas comentó a la prensa que a partir de hoy se mantiene como senadora independiente y aun no decide si se incorporará a alguna bancada, y lamentó que el nivel de corrupción es tal que pese a ser senadora se le ha violentado políticamente.

En su estado, dijo, los panistas están muy confundidos y lastimados, por lo cual puede haber un retroceso del partido en la entidad. “No quieren a Morena, pero nuestra candidata, apoyada por Marco Cortés, actúa como Morena, negocia con los de Morena, tiene comunicación con Morena y con todos los partidos, es un perfil autoritario, corrupto, nada de lo que debería ser Acción Nacional”, dijo.

“No se puede, lo he intentado mucho. Ayer tuve una última plática con Marco Cortés y Ceci Patrón y fue una plática demasiado mala, donde el que se dice Presidente – porque cabe señalar que hizo trampa para llegar, para quedarse en la dirigencia- no tuvo palabras, no le interesa, no tiene argumentos, y lo más lamentable es que hay grandes líderes en el PAN (...) amenazados, cooptados, olvidados, no tomados en cuenta”, señaló.

Más para leer: Senadora Judith Vázquez Saut deja al PAN y se va a Morena; dos días después de asumir

Por tanto, dijo, por amor al PAN no seré cómplice de corrupción ni de una dirigencia que no está pensando en los mexicanos. “No puedo con un PAN que no hace nada; hace tres años se le dijo al Presidente lo que había que hacer y en lugar de reunir a los gobernadores, los atacó y decidió hacer un pan más chiquito cada vez”.

En una carta dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Antonio Cortés Mendoza, la senadora señala en principio su desacuerdo con la actitud “tibia” de la dirigencia panista frente a “crisis” como las del sector salud y de seguridad.