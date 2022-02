El Presidente López Obrador busca intimidarme, quiere callarme: Loret de Mola

“El Presidente dijo que Televisa me pagó el año pasado, yo no trabajo en Televisa desde el 2019, y aunque los datos estén inflados al Presidente le cree mucha gente y lo que ha hecho AMLO a mi familia y a mí es ponernos a merced de la delincuencia, en el momento de la historia en que más colegas han sido asesinados” , acusó.

“Hoy AMLO publicó una tabla exhibiendo mi sueldo, como no tiene manera de explicar lo suyo, lo hace con lo mío, dijo, y como no tiene más que causar sensación, pues infla los números”, expuso.

“Nada estaría pasando si no hubiéramos exhibido la riqueza de su propio hijo ”, dijo Loret , y apuntó que si las “casonas de Houston fueran mentira, el Presidente no estaría así. Despedazamos su falso discurso de austeridad, por eso está desesperado, dispuesto a espiar, calumniar, dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico”.

Luego de que el presidente López Obrador exhibió en la mañanera lo que supuestamente obtiene como ingresos el periodista Carlos Loret de Mola, esta tarde, el también columnista envió un mensaje a través de s us redes sociales.

“Este aspirante a dictador ordena a Hacienda que me investigue, violando leyes como sin nada delante de todos”, dice lo que yo gano trabajado 20 años a la vista de todos, cuando él no puede explicar de qué vivió en muchos años, él no puede explicar cómo resulta que tiene un hijo millonario”, subrayó Loret de Mola.

Y continúa: “Nada estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas o los videos de sus hermanos, o de su secretario o los contratos de su prima Felipa; los contratos de Bartlett. Por todo esto el Presidente busca intimidarme, quiere callarme, quiere que la gente no se entere”.

“Pero debe saber que responderé con documentos a sus amenazas y yo seguiré haciendo periodismo al costo que sea”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO calla sobre asesinatos de periodistas; en cambio viola Constitución y ataca a Loret de Mola