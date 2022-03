‘El PRI no puede decir que no a todo’, dice Moreno Cárdenas

CDMX.- Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, afirmó en entrevista con El País que el voto a favor de las reformas del gobierno de la 4T deberá ser consensuado por toda la oposición, pero no descarta el apoyo del PRI en solitario.

Respecto a la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder priista dijo que “el PRI siempre estará al lado de la defensa del medio ambiente, el impulso de las energías limpias, el respaldo a la Agenda 2030, el cambio climático, que haya mejores tarifas, que haya competencia, que se genere empleo y certeza en la inversión, que se garantice la responsabilidad que tiene México con empresas internacionales. Si se atienden a esos temas, nosotros siempre estaremos para abonar y para construir”.

Cuestionado sobre si no es un poco contradictorio estar dispuesto a cambiar, apenas nueve años después, una de las reformas estrella del PRI de Enrique Peña Nieto, Moreno respondió que toda ley es perfectible y mejorable. “Entonces no podemos decir que no a todo. Lo que nosotros queremos es que haya información técnica, discusión, que estuvieran los empresarios, la academia, todos”.

“Nosotros no somos un ‘no’ sistemático a todo. El PRI no es una oposición recalcitrante, contestataria, que a todo dice ‘no’. La gente está harta de la polarización. Nosotros somos una oposición institucional, aunque no compartimos la visión que tiene el gobierno”, destacó al ser preguntado sobre si no teme el coste electoral de mantener a la vez un discurso fuerte de oposición a Morena y luego apoyarles en el Palacio Legislativo. El PRI ya ha votado, por ejemplo, a favor de la Guardia Nacional.

Señaló que hoy el PRI es un partido que está entre los 18 y 20 puntos, igual que el PAN. La coalición con PAN y PRD está casi prácticamente en 40 puntos. Es una coalición que puede competir y ganar la Presidencia, las gubernaturas.