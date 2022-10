‘El Rey del Cash es un testimonio de moches’

Chávez González contó que desde que “El Rey del Cash” salió a la luz, la descalificaron por ser mujer e incluso la tacharon de “zorra” o “amante”.

“Me descalifican porque soy mujer, me están atacando por mi género, soy la zorra, la amante, la despechada, me han insultado. ¿Qué las mujeres no tenemos inteligencia?, ¿Qué las mujeres nada más estamos para estar en la cama con un hombre? Así me están tratando. Eso lo rechazo, mi libro es un testimonio”, declaró Chávez.

En 279 páginas, la periodista señaló que en el círculo cercano de López Obrador “institucionalizaron” todo un esquema de “moches” a través de cuotas del 10 o 20% del salario para financiar las campañas del presidente.

¿Cuál es su principal motivación, después de 16 años que supo de esos hechos?

Lo que sucede en el país. Era el momento ideal, el Presidente nos ha quedado a deber, prometió muchas cosas, siempre acuñó muchas frases, mantras; honestidad valiente, no robar, no traicionar, no mentir, pero sobre todo nos dijo que iba a haber una transformación para México, han pasado cuatro años de oportunidad y ha sido todo lo contrario.

¿Dónde están las pruebas?

No es un libro de investigación, porque me dicen “dónde están las pruebas”. No, este es un testimonio que me tocó vivir en la época más importante para la izquierda de nuestro país.

¿Cómo era ese esquema de financiamiento que usted vivió?

Eran los moches que nos quitaban a los trabajadores, de acuerdo a la jerarquía; desde jefes de Unidad, subdirectores, es algo reconocido. Nos pagaban el salario y luego nosotros pagábamos el dinero en efectivo.

¿A quién le daban ese dinero?

A los jefes inmediatos, pero ellos tenían a su vez personas que iba a recolectar el dinero, te guste o no te guste, porque uno trabaja por necesidad.

