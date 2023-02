La alianza PRI, PAN y PRD va por el triunfo en Coahuila para poner el ejemplo a nivel nacional de cómo gobernar, porque el objetivo es demostrarle a todo México que Morena tiene a las entidades hundidas en la inseguridad, y que a través de un Gobierno de Coalición, como se busca en esta entidad, se puede dar mayor participación a las ideas y necesidades de los ciudadanos.

Jesús de León Tello, vocero de la alianza de los partidos políticos PRI, PAN y PRD, que en el caso de Coahuila van por mantener la seguridad y la paz social, habló de diferentes temas en el marco de las precampañas que terminan este día.

De León, ex presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado, ex diputado federal y ex diputado local, realiza un análisis prospectivo sobre lo que viene de aquí al 2024, cuando sucedan las elecciones presidenciales, y también la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Afirma que la Alianza Va por México, como se denomina a nivel nacional, tiene como objetivo ganar en las entidades que definen gobernador: Coahuila y el Estado de México, pero también continuar juntos para buscar el triunfo en la Presidencia de la República, pero sin perder de vista que se requiere retomar el control del Congreso de la Unión, y para ello se necesita ganar más distritos electorales federales y estados en el caso de las senadurías.