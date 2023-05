Eliminan ‘mañaneras’ de AMLO donde habla del Plan C

La Presidencia de la República dio de baja las conferencias matutinas del mandatario Andrés Manuel López Obrador, de los días 9, 11 y 24 de mayo, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral (TEPJF), lo ordenaran.

En dichos encuentros llevados a cabo en el Palacio Nacional, AMLO habló del llamado “Plan C”; ambos órganos electorales sentenciaron que esto podría vulnerar la equidad de la contienda electoral en el Estado de México y Coahuila, el próximo 4 de junio.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO deberá rendir cuentas; Santiago Creel señala ‘demandar’ a Obrador si gana en 2024

Los videos fueron eliminados de los canales oficiales del Gobierno de México, del presidente, y del Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie), EN YouTube; también se removieron de su página de Facebook.

Cabe destacar que, en la conferencia del día de hoy, Obrador sentenció que acataría la decisión de los órganos electorales, quienes también lo exhortaron a abstenerse de volver a hacer alusión al tema electoral en ambas entidades.

“Somos respetuosos de la decisión. No sé exactamente qué fue lo que dije, y que están prohibiendo, no nos ha llegado la notificación todavía, o no estoy enterado, pero vamos a ver qué cosa es que quieren que se quite y lo quitamos, no hay ningún problema”, comentó.