En carta, AMLO detalla a Biden combate contra contaminación

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la carta que envió su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en donde le manifiesta su adhesión a evitar el calentamiento global, y en la que detalla medidas que ha hecho su gobierno en esta materia, como no extraer más de 2 millones de barriles diarios de petróleo y aumentar las energías renovables no contaminantes.

El Ejecutivo señaló que su gobierno ha puesto en marcha el programa Sembrando Vida, el cual, indicó, es el programa de reforestación más importante del mundo al buscar sembrar para 2022 mil 100 millones de plantas.

“En México seguiremos reservando nuestros combustibles fósiles y solo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno. En tres años hemos destinado presupuesto a la explotación de nuevos yacimientos. Cuando termine mi administración habremos incrementando las reservas privadas en 300 millones de barriles de petróleo crudo”.

Indicó que su administración se compromete a no extraer más de 2 millones de barriles diarios, lo cual significa, indicó, que al finalizar su sexenio no se exportará petróleo crudo “como se ha realizado en los últimos 40 años, y toda la producción petrolera se destinará al mercado interno”.

Otras de las medidas es que se cambiarán turbinas de 14 hidroeléctricas para aumentar las energías renovables no contaminantes de 31.54 por ciento a 35; no se ha otorgado ni una sola concesión para la explotación de la minería tóxica; no se permite el fracking, además de que se limita el uso de agroquímicos y está prohibida la importación y siembra del maíz transgénico.