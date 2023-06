En julio estará terminada la vía principal del Tren Maya, asegura AMLO

En julio estará terminada ya la vía principal del Tren Maya, aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y señaló que ya se colocó todo el terraplén de los mil 554 kilómetros que recorrerá el proyecto ferroviario, una de las obras centrales en su mandato.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de este viernes, antes de ir a una gira de supervisión por la obra a lo largo del fin de semana, “porque obra no supervisada no avanza”, el mandatario también confirmó que en los próximos días el primer tren llegará a la zona para iniciar las pruebas.

TE PUEDE INTERESAR: Decreta AMLO expropiación de 119 hectáreas, para tramo 7 del Tren Maya

“Hoy vamos a hacer una gira para supervisar los avances del Tren Maya que queremos inaugurar en diciembre. Ya van a empezar las pruebas en un tramo de Cancún a Valladolid. Ya para julio estará el primer tren allá y en julio va a estar confinada, terminada ya la vía principal. Bueno, ahí son dos vías electrificadas, primero vamos a probar manualmente y luego ya se va a automatizar con todo un sistema ferroviario de primer orden”.

El jefe del Ejecutivo, que cada 15 días realiza visitas a diversos puntos por los que transitará el tren para supervisar los avances de la obra, remarcó la importancia de estar constantemente en esa labor.

“Ya saben que obra no supervisada, pues no avanza; y orden dada no supervisada, no sirve para nada. Pero todos están trabajando todas las dependencias, las empresas se están portando muy bien, están cumpliendo en tiempo y forma, se está trabajando 24/7, tres turnos”.

López Obrador destacó que incluso se ha trabajado con las extremas temperaturas de la ola de calor que por ahora azota al país, pero gracias a eso se ha podido avanzar porque las lluvias complicarán las labores.

TE PUEDE INTERESAR: Expropian terrenos por ‘causa de utilidad pública’ en Campeche para Tren Maya

“Lamentamos mucho, pues el calor, pero para la construcción ayuda que no llueva, todo tiene sus asegunes. En el norte cuando llueve mucho la gente se alegra, incluso cuando entra un huracán y no causa muchos daños y llueve y llueve, ayuda. Acá nosotros donde estamos construyendo (el sur), llueve demasiado, hay huracanes y si no hubiésemos terminado, que ya los tenemos prácticamente concluidos, todos los terraplenes, estamos hablando de alturas hasta de ocho metros, con alcantarillas las partes bajas, con obras hidráulicas, pero imagínense si no se tienen los mil 554 kilómetros, es como ir de aquí a Cancún... ¿Son mil 200 kilómetros? Entonces no, es como de Morelia a Cancún, de terraplén, solo terraplén. Si eso no se lograba, antes de las lluvias, con las lluvias imposible”.