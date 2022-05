‘En Nuevo León estamos en la gloria’, dice senador de Movimiento Ciudadano

“Estoy seguro de que él no está revelando nada que no deba revelar o que pueda poner en riesgo a alguien, lo que se está dando a conocer es porque es ya conocida y no representa un riesgo... en mi opinión está haciendo un buen trabajo. Está haciendo lo que puede y qué bueno que ya se han estado resolviendo muchos casos. Ésto pasa en todo México, principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México, vean sus cifras, nosotros estamos en la gloria”, dijo.

Y al cuestionársele en qué sentido “estamos en la gloria”, respondió: “Pues en que tenemos policías, y tenemos atención y se están investigando”.