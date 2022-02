En Nuevo León han padecido de muchos gobernantes mediocres y ladrones: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el estado de Nuevo León han padecido de gobernadores “mediocres y ladrones”, así como “rateros y corruptos” de grandes ligas y cuello blanco.

Por ello, pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández investigar una denuncia que realizó un reportero en la conferencia mañanera en contra de las autoridades del ayuntamiento de Escobedo, postuladas por el partido Morena y que presuntamente obligan a los pequeños comerciantes a mantenerse en la ilegalidad para cobrarles “moches”.

“Decirle a los comerciantes que nosotros no somos rateros y que no permitimos tampoco la ratería de nadie, no aceptamos corruptos. Allá en Nuevo León han padecido de muchos gobernantes mediocres y ladrones, pero muchísimos, pero esto si tiene que ver con quienes surgen de nuestro movimiento de inmediato se actúa”, expresó.

El mandatario insistió en decir que los representantes de los gobiernos postulados por su partido Morena, “no son corruptos” y dijo que actúan “con honestidad”.

Más para leer: A los periodistas de la mafia del poder “también hay que cuidarlos”, señala AMLO

“Hay que ver también, si no es un asunto partidista de que quieran afectar al gobierno que está ahora y nosotros vamos a actuar, pero no somos iguales, ahí en Nuevo León mucho ratero, pero además de grandes ligas, de cuello blanco y juegan béisbol, fútbol soccer y de todo, muchos corruptos”, acusó López Obrador.

Enseguida, recordó que el ex gobernador priista de Nuevo León, José Natividad González Parás participó “en el fraude electoral “de 2006, porque, dijo, ayudó al expresidente panista Vicente Fox para imponer a Felipe Calderón.

“En el municipio de Guadalupe, salieron casillas con más boletas que los ciudadanos inscritos en el padrón electoral porque se puso de acuerdo con (Felipe) Calderón y (Vicente) Fox, y le siguieron, de ahí imponen a gobernantes”, aseguró el mandatario.

Con información de medios