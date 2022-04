En Nuevo León, niegan amparo a María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación del Bronco

Monterrey, Nuevo León.- Una de las ex colaboradoras del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N” a la que se le negó la suspensión definitiva de amparo con el que buscaba evitar acciones penales en su contra es María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación estatal.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal determinó negar la suspensión definitiva al recurso admitido el pasado 30 de abril, según la lista de acuerdos publicada por el Consejo de la Judicatura federal.

“ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó contra el acto y autoridades responsables”, se lee en la síntesis del acuerdo publicado.

El expediente de la ex funcionaria del estado es el 311/ 2022.

TE PUEDE INTERESAR: Tras recaída de salud, ordenan realizarle exámenes a ‘El Bronco’ en penal

Errisúriz fue denunciada penalmente por el estado por un daño al erario por 400 millones de pesos por un contrato para la instalación de aulas móviles.

La ex funcionaria de origen coahuilense está acusada junto con seis de sus ex colaboradores: el subsecretario de Planeación y Finanzas, Alejandro Gabriel González Martínez; el ex director general de Administración y Finanzas, Francisco Javier Hermosillo Díaz y el ex director general de Planeación y Coordinación Educativa, Antonio Huitrón Rivera.

Además: el ex director de Recursos Materiales, Ángel Guadalupe López Iracheta; el ex coordinador operativo de Planeación, Fabián Pino Pérez y el ex titular del Staff Jurídico de la Secretaría, Juan Enrique González Pérez.