En plena Semana Santa ‘pega’ desabasto de gasolina a Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- En pleno periodo vacacional por la Semana Santa, en gasolineras de Monterrey y su área metropolitana se reporta un desabasto de combustibles, en especial, la gasolina Magna o verde.

Usuarios, evidenciaron esta situación que tiene unos días, pero se recrudeció ante el incremento de la movilidad por la gente que aprovechará los días de asueto.

En un recorrido realizado por puntos de venta de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca se pudo confirmar que en algunas estaciones de servicio no hay gasolina Magna.

“Vine a llenar el tanque porque me voy de vacaciones y me topo con esto, no hay Magna, nada más tienen Premium”, aseguró Isaías Gómez, quien mencionó que viajará con su familia a San Luis Potosí.

Mencionó que ya había visto algunos comentarios en Twitter; sin embargo, no había creído porque no le ha tocado ver filas.

El dependiente de una gasolinera, quien prefirió identificarse solo como Luis, indicó que sí han tenido desabasto de Magna y solo un día de Premium.

“No hemos colocado anuncio porque los administradores no lo han pedido. Tal vez la situación no es tan grave”, contó.

El pasado 3 de abril, la Secretaría de Hacienda publicó un comunicado en el que reconoció la escasez de gasolina en la región fronteriza del país.

“Yo creo que ya nos pegó lo de la guerra Rusia-Ucrania”, comentó el despachador.

En redes sociales, algunos usuarios ya han compartido su preocupación por la escasez de combustibles para sus unidades.

La usuaria ale abl@alitaabl publicó “En Monterrey tenemos escasez de gasolina, sobre todo la verde”.

En enero del 2019, se registró un desabasto de gasolina en el estado que originó grandes filas de automovilistas que demandaban el combustible para sus vehículos.