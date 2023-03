TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay ilegalidad en el trabajo de inteligencia de la Sedena’: AMLO

El titular de la SRE destacó los alcances del diálogo y señaló que este acuerdo representa “el esfuerzo más grande” en la historia de ambos países para brindar información a la sociedad sobre el consumo de esta droga.

Aunque no se brindaron muchos detalles de esta campaña se sabe que estará dirigida a la juventud y a los familiares de consumidores, con el fin de que conozcan los efectos nocivos del fentanilo.

Esta no sería la única medida que tomarían respecto a la problemática, ya que tanto Estados Unidos y México continuarán con el diálogo para seguir sumando estrategias. Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard adelantó que en abril se realizará una reunión entre delegaciones de ambos países para dar seguimiento a este tema.

PIDEN MÉXICO Y EU ASUMIR RESPONSABILIDAD

En el lado mexicano el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que en el país no se produce esta droga como aseguran autoridades del gobierno estadounidense que encabeza Joe Biden.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que la epidemia de opioides sintéticos es, en gran medida, un problema del vecino país que debería ser atendido en esa nación.

“Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos (...)¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos?.... ¿Por qué no atienden a sus jóvenes?”, expresó.

En el escenario estadounidense se siguen sumando voces al reclamo a México por no reconocer la producción de fentanilo en el país y afirmar que se combate de manera eficiente.