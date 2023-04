Envenenan a 40 animales con croquetas donadas, en refugio de Nuevo León

“Están checando los costales para identificar qué tipo de veneno fue, ya que, como venían completamente sellados, nos dimos cuenta de que fue inyectado porque se ven los pequeños agujeritos en algunas zonas”, detalló.

Hernández dijo que el caso no ha tenido muchos avances para localizar el taxi de aplicación porque no existen cámaras alrededor del inmueble en donde ocurrieron los hechos, ubicado en el municipio de San Nicolás.

“Me dicen que va a ser un poco más difícil dar con los responsables”, manifestó. Apuntó que localizar al taxista es clave porque él podría determinar la identidad de la persona que envió el alimento.

“El viernes me contacta [el donante], me dice que me iba a hacer una donación y yo dije ‘genial’, porque no tenía alimento; ‘Voy a enviar un taxi’, me dijo”, relató.

Sin embargo, apuntó que nunca sospecho que pudiera pasar una situación así. Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente también está al pendiente de la situación.