Estudiantes se van a paro luego que alumna denunciara abuso y encubrimiento en la UAM

La joven afirmó que “él lo aceptó” pero “dijeron que no había elementos suficientes para acreditar la violación” aunque contaba con capturas de pantallas dónde el agresor lo admitió. La alumna señaló en Twitter que el dictamen de la universidad fue revictimizante sin perspectiva de género.

“A pesar de que él lo aceptó dijeron que no había elementos suficientes para acreditar la violación, yo en pruebas puse capturas de pantalla en donde él admite el hecho y me dijeron que mi estado psicoemocional vulnerable no se le podía atribuir a él, ósea que básicamente estoy loca y no fue culpa de él [...] Yo solo pido justicia porque él lo aceptó y no pasó nada, ni siquiera le pusieron una amonestación. La UAM encubre violadores”, mencionó la estudiante.