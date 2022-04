$!Europa promete sanciones tras acusar a Rusia de cometer “atrocidades” en Bucha, Ucrania

El vicecanciller alemán Robert Habeck, y la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, se han sumado a Lindner en su condena y confirmado la convocatoria. “Este terrible crimen de guerra no puede quedar sin respuesta”, ha declarado Habeck al diario ‘Bild’.

Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha condenado también “en los términos más enérgicos tales actos que constituyen, si se confirman, crímenes de guerra”.

“Trabajaremos, junto con nuestros socios, las autoridades ucranianas y las jurisdicciones internacionales competentes, en particular el Tribunal Penal Internacional, para garantizar que estos actos no queden impunes y que los responsables sean juzgados y condenados”, ha hecho saber en un comunicado.

En el ámbito de las sanciones, el ministro de Exteriores francés ha apostado por “mantener y reforzar la presión económica e internacional sobre Rusia” para “obligar a las autoridades rusas a poner fin a la guerra de agresión que lanzaron el 24 de febrero contra Ucrania y cuyo precio humano e impacto humanitario es cada día más alto”.

Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado estar “horrorizado” por las noticias sobre masacres. “No habíamos visto tal brutalidad contra civiles en Europa desde hace décadas. Es absolutamente inaceptable que los civiles sean atacados y mueran”, ha afirmado en declaraciones a la CNN.

Más tarde, la portavoz de la OTAN Oana Lungescu se ha hecho eco de las palabras de Stoltenberg y pidió el fin de la guerra. “Putin debe poner fin a esta guerra. Los responsables deben rendir cuentas tras una investigación del Tribunal Penal Internacional (TPI) de los crímenes de guerra en Ucrania”, ha indicado Lungescu en Twitter.

Ucrania nuevas sanciones “devastadoras”

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, acusó a las fuerzas rusas de orquestar una “masacre” en Bucha y ha pedido al G7 que emita una serie de “nuevas sanciones devastadoras” contra Moscú, con carácter inmediato.

“La masacre de Bucha ha sido deliberada. El objetivo de los rusos es el de eliminar a todos los ucranianos que puedan. Tenemos que detenerles y echarles a patadas”, declaró a través de su cuenta de Twitter.

“Demando nuevas y devastadoras sanciones del G7 ahora”, ha añadido el ministro, antes de proponer un embargo sobre el petróleo, el gas y el carbón rusos, el cierre de puertos a todos los barcos y bienes de Rusia, y la desconexión de todos los barcos rusos del mecanismo de intercambio financiero SWIFT.

Uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, había acusado este sábado a Rusia de maniatar y asesinar a los civiles que las tropas ucranianas han encontrado sin vida tras recuperar la ciudad, al noroeste de Kiev.

“Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el Ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?”, expresó Podoliak en su cuenta de Twitter.

Podoliak compartió una imagen donde se muestran varios cuerpos en el suelo, uno de ellos con las manos visiblemente atadas a la espalda.

Con información de medios