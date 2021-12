Exige oposición llamar a tribuna a Gertz y Gómez

CDMX.- Legisladores de oposición en ambas cámaras del Congreso de la Unión se pronunciaron a favor de que los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, comparezcan ante la Cámara Alta para que expliquen el origen de los recursos millonarios transferidos al primero y se transparenten las denuncias en las carpetas de investigación y no sólo rechacen su existencia.

Expertos en seguridad consideraron que el fiscal General debe separarse del cargo y rendir cuentas sobre las investigaciones de su patrimonio a cargo de la UIF y denunciadas públicamente por familiares políticos.

Claudia Anaya Mota, senadora del PRI, dijo que se debe dar seguimiento a los procedimientos iniciados en la UIF cuando estaba el anterior titular Santiago Nieto.

Expuso que tampoco puede utilizarse a la UIF con fines políticos o para cubrir o encubrir a los que son afines al gobierno.

La senadora del PAN, Xóchilt Gálvez, dijo que “no sólo debe comparecer Gertz Manero, también Gómez Álvarez para aclarar el tema de la corrupción que ha sido documentada en reportajes y no sólo decir no hay, no existe ninguna investigación”.

El grupo plural del Senado se pronunció en favor de que comparezcan ambos funcionarios para aclarar el tema.

El senador Emilio Álvarez Icaza remarcó que se requiere la comparecencia de Gertz Manero: “No presumimos nada, pero sí queremos explicación de todo”.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, no descartó que se llame a comparecer a Gertz Manero ante la Comisión de Justicia o ante la Junta de Coordinación Política, para que explique y aclare las denuncias en su contra.