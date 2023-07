‘Expectativa por nearshoring aún no se concreta en empleos’

Pese a las expectativas de crecimiento por el nearshoring en México, ello no se ha visto reflejado en la creación de empleos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a diferentes motivos como la automatización de procesos en las empresas, la incertidumbre por las reglas de trabajo en el país e incluso la sucesión presidencial.

En su colaboración de hoy, el experto en economía, Antonio Serrano, señala que los datos de empleo apuntan a que se ha creado una alta expectativa por la relocalización de empresas para el país, pero se ha concretado poco.

TE PUEDE INTERESAR: Con Trump, se rompió la comunicación entre México y Estados Unidos, asegura Ken Salazar

“El mercado laboral es complicado en sí mismo, ya que varias variables o situaciones económicas confluyen en él simultáneamente y hasta asuntos políticos generadores de confianza en los gobiernos inciden en las decisiones sobre si se debe o no invertir en una pequeña o gran empresa”.

Detalló que uno de los motivos radica en que varias de las empresas que han anunciado su llegada al país, cuentan con tecnologías que reducen la mano de obra requerida para su producción. La reducción media de trabajadores es actualmente del 4 por ciento.

“La automatización y robotización crecían a un ritmo muy lento hasta antes de la pandemia. Ahora que se vio que los robots y las máquinas no se enferman, comenzó un crecimiento más acelerado que para 2022 alcanzó un 16 por ciento”, señala el especialista.

Por otro lado, dijo que también ha influido la falta de claridad respecto a las reglas de trabajo en México con el incremento en vacaciones, en las aportaciones para el retiro y la posibilidad de la reducción de la jornada laboral en el país, lo que genera incertidumbre en el sector empresarial.

“Hablando con empresarios, me comentan que con toda la problemática de un dólar barato para aquellos que se dedican a la exportación o les pagan en dólares, más la problemática del aumento de los costos laborales, la situación está difícil para las empresas, pues si a eso se le agrega que los bancos cada vez ponen más trabas para otorgar créditos, la combinación es terrible”.

Además, la “carrera presidencial adelantada” ha provocado nerviosismo en el sistema económico, de acuerdo con Serrano, pues la variedad de aspirante desorienta a los empresarios sobre el futuro de la economía nacional.

“El empleo ha crecido, pero marginalmente. No es como para hacer fiesta, es más, no es ni como para mencionarlo en las tertulias matutinas del Presidente. Es simplemente otro dato que nos ayuda a comprender que el nearshoring apenas empieza y que la economía mexicana no acaba de tomar la velocidad necesaria para alcanzar más de un 2.2 por ciento de crecimiento del PIB”, concluyó.