Expresa AMLO su orgullo por Müller tras ofensas con video

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió a sus redes sociales una canción que interpreta su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de quien dijo estar “orgulloso”.

El tema, titulado “Cuídame tú” y compuesta por Teresita Fernández, es interpretada por la historiadora en poco más de dos minutos.

“Confieso que le tengo un profundo amor al pueblo. Siempre estaré a favor del Estado laico. Creo en la ciencia, pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz”, escribió el mandatario.

En el video de 2 minutos y 58 segundos, la esposa del presidente interpreta la canción que, a la letra, dice: “Mírame Dios como una rosa, como el plumaje de la paloma. Mírame Dios, cuídame tú, mi corazón perfumado y sencillo, cuídalo tú”.

“No es que el amor me haya cubierto de espinas, no es que los ojos que amé se me empañaron, no es que lo falso del mundo me haya engañado, pero cuídame Dios, cuídame tú. Pero mírame Dios, cuídame tú”.