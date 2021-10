Felipe Calderón condena exceso de mortalidad en sexenio de AMLO

Desde su cuenta de Twitter, Felipe Calderón, ex presidente de México, acusó que es a causa de COVID-19 el exceso de mortalidad, esto tras la revelación de datos proporcionados por Our World in Data, quienes expusieron el incremento en los deseos respecto a años anteriores.

Fue en una publicación del escritor Enrique Krauze donde mostraba un estudio sobre la mortandad mundial.

“La gráfica describe el % de personas muertas por encima de años anteriores, también conocido como “exceso de mortalidad” o “mortalidad excesiva” (no hay otra explicación más que muertos de COVID). México, el país con el mayor número de muertos por COVID arriba del promedio previo”, publicó el ex presidente por Acción Nacional.