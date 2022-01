Funcionarios de Derechos Humanos amenazan a víctima de tortura: ‘sigue grabando, maricón’

A través de un video que circula en redes sociales, se puede ver a Ángel Gómez Garza, quien fuera oficial mayor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos amenazando y llamando “maricón” a una víctoma de tortura.

De acuerdo al portal EME EQUIS, quien entrevistó a Óscar Kábata, una víctima de tortura que se encontraba alas afueras de la CNDH protestando por la falta de respuesta ante su caso, no se esperaba ese trato, ya que se trataba de funcionarios de Derechos Humanos: “Te soy sincero: yo me esperaría golpes de todos, pero jamás en la vida me pasó por la cabeza ni provocarlos ni que ellos me fueran a pegar, porque son de CNDH. Llegué a la puerta y desde que llegué me empezaron a decir malas razones: que ‘¿a qué vienes, pendejo?’ Me asombré demasiado y me recargué en la puerta y les dije: ‘¿ah, sí?’ Yo no les estoy diciendo nada; son de CNDH. Y en eso se abre la puerta y me voy para atrás y sale alguien de ahí, no sé quién, y me empuja y les dice: ‘¡chínguenselo!’, y me empiezan a golpear entre los cuatro, uno de ellos, o dos de ellos más bien, me pisan para que no me pueda mover ni correr y me empiezan a golpear en la cara y en todas partes”, narra la víctima en entrevista para EME EQUIS.