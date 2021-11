Gobernadores de Coahuila y Aguascalientes piden a AMLO mejor seguridad en sus fronteras para evitar efecto cucaracha en Zacatecas

Martín Orozco, Gobernador de Aguascalientes ha pedido a Andrés Manuel López Obrador que no se descuide la presencia de militares y guardias nacionales en Aguascalientes, porque existe la posibilidad de que los criminales migren o que se dé un efecto “cucaracha”.

“Sí le pido ahí y por parte de la Guardia y del Ejército le pediríamos que no nos descuide nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que Zacatecas hoy ha anunciado un gran programa para poder regresar la paz al estado, sino que no sea el efecto cucaracha” señaló.

“Sino que trabajemos en conjunto para, más bien, en lugar de moverlos de un lado a otro, podamos terminar con ellos y en coordinación con las Fuerzas Armadas”, agregó en un evento del Mandatario.

Así mismo, Miguel Ángel Riquelme, Gobernador de Coahuila ha pedido a Sonia Villarreal, Secretaria de Seguridad Pública y al Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara que se coordinen con el Ejército y Guardia Nacional para mejorar la vigilancia en las fronteras con Zacatecas y otros estados.

“Sí estamos muy atentos porque si llegan tantos elementos del Ejército y la Guardia Nacional a Zacatecas, en lógica se puede esperar un efecto cucaracha, al cual nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar”, declaró el jueves el mandatario coahuilense.

TE PUEDE INTERESAR...

Preparado Coahuila para el efecto ‘cucaracha’

La tarde del miércoles, el Gabinete federal se reunió en Zacatecas para organizar un plan para mejorar la seguridad y afrontar el alza en los homicidios dolosos.

“Desde ayer hablé yo con Sonia Villarreal y con el Fiscal Gerardo Márquez para poder, en conjunto, en las estrategias que tenemos de coordinación con la Guardia Nacional, con el Ejército, dividirnos el territorio y evitar que de nuestras fronteras con otros estados, se nos vaya a contaminar”, apuntó.

“En lógica, la presencia de la Guardia Nacional en Zacatecas, va a obligar a que (los delincuentes) se recorran o se escondan un rato y que no sea aquí en Coahuila”.

Riquelme agregó que adicionalmente, reforzarán la vigilancia aérea en las fronteras de Coahuila en vísperas de su cuarto informe de Gobierno, ya que, mientras él rendía su primer informe en el Congreso de Saltillo, un comando atacó la cabecera municipal de Villa Unión, al norte del Estado.