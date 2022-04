Gutiérrez Müller presume sus ‘tenis viejos’ y promueve consulta de revocación de mandato

Ayer domingo, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller compartió un video en sus redes sociales en el cual “presume” sus tenis viejos para promover la consulta de revocación de mandato de su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La también escritora escribió en sus redes que ha usado sus tenis color rosa por varios años y aún no ha conseguido un modelo parecido que le permita realizar sus caminatas, e ironizó sobre una declaración que hizo recientemente el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien dijo que seguirá desmintiendo la “narrativa de postverdad cargada de falacias” que atenta contra el órgano autónomo:

“Estoy mirando qué viejos están mis tenis. Los he usado por años y aún no he logrado conseguir un modelo muy parecido, que me permita seguir haciendo mis caminatas, con paso firme.