He decidido competir por la presidencia de México: Ricardo Monreal

Este día, el senador morenista Ricardo Monreal dijo estar decidido a competir por la presidencia de México, y aseguró que no cambiará de opinión ni buscará otros cargos en el próximo proceso electoral.

Luego de su participación en un evento realizado en la Universidad de Monterrey, en entrevista con medios, el legislador dijo respetar todos los sondeos , aunque reiteró que participará en el proceso interno del partido para definir al candidato presidencial: “He decidido participar para la presidencia de la República y no cambio de opinión, no me parece que deba de hacerlo, no me aparto de este ideal, de este propósito”, expresó, y aseveró que ganará “a la buena” la encuesta del partido.

El morenista dijo además que pese a visitar estados gobernados por Movimiento Ciudadano, eso no significa que tenga intenciones de postularse por ese partido para las elecciones presidenciales del 2024.“Ellos tienen buenos candidatos, tanto el PAN, PRI, PRD, MC, tienen sus propios cuadros y sus propios militantes que aspiran a suceder al Presidente de la República. No necesitan un externo. Yo no soy un ofrecido ni tampoco intebuena en Morena”, declaró Monreal.