$!Hijo del presidente de Argentina es oficialmente una persona no binaria

“Espero que llegue el día en que a nadie se le pregunte su género”, expresó Estanislao Fernández Luchetti, quien a los 26 años se cambió el nombre, Dyhzy, y ayer recibió su Documento Nacional de Identidad (DNI) como persona no binaria.

Su padre, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebró la entrega del documento y el cambio de nombre.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria. Está bueno entender que un plástico no dice quién sos ni define tu identidad ni nada por el estilo”, comentó Dyhzy a newsculturacolectiva.com

Sin embargo, reconoció que el documento lo ampara en un marco jurídico “para hacer respetar” su identidad y por eso declaró estar “muy feliz”.

Desde su cuenta de Instagram transmitió en vivo su felicidad y aplaudió la ley que reconoce a las personas no binarias en Argentina.

“Cuando el Estado reconoce una ley, esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose, desde que se aprobó el matrimonio igualitario.