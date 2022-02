Hombre golpea a niño de 4 años y patea a policía en ataque en Nueva York

Un hombre desquiciado con un historial de ataques a extraños golpeó al azar a un niño de 4 años en la cabeza en Times Square, luego dos mujeres lo iluminaron como las luces en Broadway, y la madre del niño también intervino para ayudar a contenerlo. hasta que llegaron los agentes, dijeron fuentes policiales y fiscales.

Babacar Mbaye, de 34 años, fue arrestado el jueves después del ataque no provocado a plena luz del día en 46th Street y Seventh Avenue en Crossroads of the World, dijo la policía de Nueva York.

El sujeto supuestamente golpeó al niño alrededor de las 3:20 p. m. cuando el área estaba llena de peatones que disfrutaban de una tarde inusualmente cálida.

Luego fue abordado por la madre del niño y otra mujer, según la policía de Nueva York, las fuerzas del orden y las imágenes de seguridad obtenidas por The Post.

El video mostraba a las dos heroicas mujeres corriendo frente a las gradas de TKTS para enfrentar al individuo. Uno de ellos abordó al sospechoso a solo unos centímetros del tráfico de la Séptima Avenida, mientras que el otro le lanzó un objeto que parecía ser una botella o un paraguas enrollado, según las imágenes.

Se podía ver al joven sosteniendo su cabeza con ambas manos.

Una mujer que retuvo al sospechoso era la madre del niño, dijeron las fuentes, pero no estaba claro cuál.

“¿Quién necesita al fiscal de distrito Bragg? La madre se ocupó de la justicia a la antigua usanza”, dijo un policía de Manhattan, refiriéndose al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Cuando la policía se presentó para arrestar a Mbaye, supuestamente le dio una patada en la pierna a uno de los oficiales mientras lo detenían, dijeron los fiscales en su comparecencia en el Tribunal Penal de Manhattan el viernes por la noche.

“Me bebí una botella entera de desinfectante para manos. No debería haber hecho esto”, dijo el sospechoso a la policía mientras estaba bajo custodia en el Hospital Bellevue, según los fiscales.

El niño fue atendido en el lugar. Él y su madre parecen vivir en el Bronx.

Mbaye, quien estaba en libertad supervisada en relación con otros ataques aleatorios recientes, fue acusado de agresión grave, peligro imprudente y resistencia al arresto, según la policía y los fiscales.

Tiene tres delitos menores abiertos por “agredir a extraños” que se remontan al verano, incluidos dos en el último mes, uno en el que supuestamente “empujó a un extraño y le dio dos puñetazos en el hombro” y el otro en el que “golpeó a un extraño en el cabeza”, dijeron los fiscales.

Las fuentes dijeron que el sospechoso tiene antecedentes que datan de 2009, con arrestos que incluyen asalto, posesión criminal de un arma, DWI y amenazas. Tiene 16 condenas anteriores por delitos menores, según los fiscales.

Mbaye no habló en la corte durante la audiencia, donde el juez Jay Weiner ordenó que lo detuvieran con una fianza de $30,000 en efectivo. Los fiscales de la oficina de Bragg le habían pedido al juez que fijara una fianza de $50,000.

El abogado defensor de Mbaye, Thomas Kenniff, dijo que su cliente estaba desempleado y vivía con su madre y sus dos hermanos, y afirmó que “nunca tuvo la intención de golpear al niño”.

El abogado dijo que Mbaye estaba “bajo la influencia de un episodio psiquiátrico intoxicado y debilitante”.

“Estaba bailando en medio de Times Square y sin darse cuenta hizo contacto con el niño... lo que provocó la ira de la madre del niño, quien tal vez creyó razonablemente que tenía la intención de golpear al niño”, argumentó Kenniff. “Pero estoy seguro de que esa no era su intención”.

La próxima cita en la corte de Mbaye es el miércoles.