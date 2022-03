Ignacio Mier: el INE ya quiere legislar

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pide a las bancadas de oposición en el Poder Legislativo “evitar el ridículo”, y no impugnar el decreto para que funcionarios puedan promover la revocación de mandato, aprobada el pasado jueves 10 de marzo.

“Lo que le digo a la oposición es que lean la ley para evitar el ridículo, luego no leen, siempre se los he dicho, leer no hace daño, los libros no muerden, el decreto es legal, no tiene ninguna controversia”.

En entrevista Mier Velazco confía en que una vez llegadas las querellas ante el máximo tribunal, los ministros las desecharán: “No tiene ninguna controversia, bueno eso digo yo, pero falta que coincidan los ministros. Yo espero que la Corte coincida con nosotros en que el INE es un órgano administrativo y no tiene por qué interpretar, puede interpretar lo que ellos establecen, pero quieren legislar”.

En su edición del pasado sábado, El Gran Diario de México dio a conocer que los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD, Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinoza Cházaro, respectivamente, se reunirían hoy para analizar la interposición de un recurso jurídico contra el decreto avalado por Morena y aliados.

Los opositores consideran un “abuso” y una “transgresión” la aprobación de la iniciativa, bajo el argumento de que se está legislando durante una veda electoral, lo que resulta ilegal.

Al respecto, el líder guinda sostiene que la iniciativa no violó la veda electoral, la cual impide legislar en la materia 90 días antes de un proceso comicial. Puntualiza que lo que se hizo fue “interpretar” la reforma al artículo 41 de la ley en materia de propaganda gubernamental aprobada en 2007, que prohíbe el uso de recursos públicos para hacer propaganda gubernamental.

Señala que “el espíritu” de esa reforma surgió cuando un grupo de legisladores denunciaron que el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, “tenía abiertas las arcas de los recursos públicos para promover su imagen y sus programas, que incluso lo llevaron a contratar como imagen a una artista de televisión.

“Entonces, con el propósito de reglamentar eso, de que no se dispusiera de recursos públicos para hacer propaganda gubernamental, fue que surgió dicha reforma, pero el INE ha hecho una interpretación sesgada que rompe con el espíritu de la ley, y con el propósito de ayudarlos y evitar que sigan debilitando la democracia en México fue que impulsamos esta interpretación de la norma”.

Mier Velazco afirma que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se han dedicado a emitir criterios que son “permisibles” y “miopes”.