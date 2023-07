‘Imposible’ que la 4T sea derrotada en 2024, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación, no hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez, diría: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’”.

Para explicar su afirmación, presentó dos encuestas en las que su movimiento tiene amplia ventaja en las preferencias electorales.

A manera de justificación por incumplir las restricciones que le impuso el Instituto Nacional Electoral para no hablar de temas comiciales, expresó que, “nada más por única vez” y “ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, para que no me vayan a sancionar”, porque estos sondeos evidencian “políticamente que no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie”, como se ha deslizado entre periodistas del bloque conservador, consideró.

Mostró la encuesta de la empresa Covarrubias: “Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría? Morena, Verde, PT, 49 por ciento. No lo digo yo. PAN, PRI, PRD, 19 por ciento”.

Después mostró el sondeo del diario El País que proyecta una preferencia para Morena de 60 por ciento frente a 14 del PAN.

“¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño?”.

Esta información la difundió al insistir en que existe una campaña, la “guerra sucia” que el bloque conservador emprendió para responsabilizarlo de cualquier agresión a un candidato opositor.

El mandatario explicó la difusión de esas encuestas “para que se tenga una idea de que no hay ninguna razón, es una invención, producto de un coraje exacerbado”, en virtud de que no han podido detener la transformación y ahora pretenden regresar en las próximas elecciones.

López Obrador reiteró que “quienes impulsan esta campaña, esta guerra sucia, son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México”.

Aseveró que la generación de odio y violencia no está vinculada a la izquierda. El autoritarismo es una práctica que impulsa el conservadurismo, afirmó.

Recordó que fue en el periodo neoliberal cuando se asesinó a un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.

En este contexto, añadió, no hay que temer porque el país va muy bien, pero, acotó, porque es un asunto delicado, “vale la pena, aunque me infraccionen (mencionar las encuestas), pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie; serenos, morenos”.

Con información de La Jornada