Informa gobernador que van 55 muertos tras accidente en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó que la cifra de muertos por el accidente en Chiapa de Corzo aumentó a 55 muertos.

El mandatario señaló en su cuenta de Twitter que se está brindando la atención necesaria a los lesionados.

Son 49 las personas que fallecieron en el lugar de los hechos y cinco más mientras recibían atención médica en los hospitales. Mientras que de los lesionados 83 son hombres y 22 mujeres.

“Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos”, escribió.

El jueves se informó de 105 heridos hospitalizados en seis hospitales de la zona, entre los que hay ciudadanos de Guatemala, hondureñas, El Salvador, República Dominicana y Ecuador, el de menor edad de tres años.

López Obrador lamentó los hechos y envió sus condolencias a los familiares de los migrantes fallecidos. Además, destacó que entre las víctimas había una menor de 16 años.