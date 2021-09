Inmoral, amago del PRI a Quirino Ordaz: Presidente

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de inmoral e indigno que el PRI amenace al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, con retirarle sus derechos partidistas si acepta su invitación para ser embajador de México en España. En la conferencia de prensa mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que su propósito con estas propuestas no es desarticular a la oposición.

“Se enojaron mucho. [Quirino Ordaz Coppel] no va a representar a un partido, no va a renunciar él a su militancia, no le estamos pidiendo como condición que renuncien a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias. Y sí, vamos a seguir invitando a participar a otros ciudadanos”, mencionó.

El Mandatario federal llamó al tricolor a que reflexione su postura, puesto que no se debe amenazar a un militante, menos cuando la invitación es en beneficio del país, no de un partido. Reiteró que desde su gobierno se mantendrán las invitaciones a políticos destacados.