Intenta AMLO justificar espionaje diciendo que es inteligencia: PAN

CDMX.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador etiquete “inteligencia” y no como espionaje la práctica que realiza su gobierno para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos.

“Resulta que el espionaje político es correcto pero solo en el gobierno de López Obrador”, menciona una publicación del líder de los albiazules en su cuenta de Twitter.

“No Presidente, espiar a quien piensa distinto al gobierno es un delito que hoy se quiere justificar diciendo que es inteligencia, pero las cosas como son, lo que ustedes hacen es espionaje”, argumento el panista.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional el presidente mencionó que el Ejército realiza labores de “inteligencia” no de “espionaje” luego de que circulara una investigación.

La indagatoria señala que las Fuerzas Armadas utilizaron el software de Pegasus para monitorear a activistas.

“Que quede claro: nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, mencionó el jefe del Ejecutivo.